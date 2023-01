Una ragazza 26enne si toglie la vita in carcere. La lettera mai arrivata a Maria De Filippi: “Aiutami a cambiare vita”

Aveva anche scritto una lettera a Maria De Filippi la 26enne albanese che si è tolta la vita lo scorso agosto nel carcere di Montorio dove era detenuta. A raccontare tutto è il Corriere Veneto. A Maria De Filippi la 26enne si era rivolta due anni fa per raccontare la sua storia. La lettera però sembra non sia mai arrivata alla redazione di C’è Posta per Te. Forse per un indirizzo sbagliato. La ragazza, in carcere per droga, si è poi tolta la vita inalando gas dal fornelletto della sua cella.

La lettera

“Ciao Maria – scriveva la ragazza – ti scrivo questa lettera per raccontarti la mia storia e per chiederti aiuto (…). Ho appena compiuto 26 anni, sono di origini albanesi ma sono cresciuta in Italia. Ora purtroppo mi trovo nel carcere di Montorio, sono finita qui perché ho avuto un’infanzia e un’adolescenza difficili con tanti problemi, non ho avuto la forza di reagire e mi sono buttata nella droga…”.

E ancora: “Maria…Ho 26 anni, ho ancora una vita davanti, voglio sistemarmi, avere un futuro, riprendere i rapporti con la mia meravigliosa famiglia… Oggi ho la voglia, il coraggio di voler cambiare, voglio ricominciare e lasciarmi tutto alle spalle, ho bisogno di un aiuto, di trovare un lavoro…”.