Uomo barricato in casa a Napoli uccide la moglie e si toglie la vita

Un uomo si è barricato in casa a via Raffaele Testa nel quartiere San Giovanni a Teduccio a Napoli. L’uomo, un’ex guardia giurata trasferito in ufficio dopo un infortunio ad una gamba, ha ucciso la moglie Eva Kaminska prima di suicidarsi. La donna è stata trovata senza vita dalle forze dell’ordine che hanno fatto irruzione nell’appartamento. Accanto a lei il cadavere del marito, che probabilmente si è suicidato nel momento in cui ha capito che gli agenti sarebbero entrati. Accanto al suo corpo non è stata trovata la pistola usata per l’omicidio – suicidio. La coppia aveva tre figli: due, al momento sono a scuola e uno in gita scolastica. L’uomo, Raffaele Pinto, 55 anni, avrebbe cominciato a gridare dicendo di essere “pazzo”. La Polizia ha provato a farlo parlare con un mediatore prima di decidere di fare irruzione nell’appartamento.