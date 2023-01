Uomo ha un infarto durante una gara di corsa e muore poco dopo in ospedale

Un atleta che partecipava a una gara podistica è stato colto da un infarto durante la corsa ed è morto poco dopo il ricovero in ospedale. L’uomo, di 56 anni, stava partecipando alla gara “La Corsa della bora” e, mentre correva su uno dei sentieri dell’altipiano, nell’area di Sistiana (Trieste) ha accusato il malore e si è accasciato a terra, colto da infarto cui è seguito un arresto cardiaco. Il personale sanitario in servizio per la competizione e gli operatori del Soccorso alpino lo hanno soccorso immediatamente utilizzando più volte anche il defibrillatore ma l’attività cardiaca non è più ripresa. A quel punto è giunto l’elicottero dei soccorsi che lo ha trasportato all’ospedale di Udine, dove è morto poco dopo.

