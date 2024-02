Va a scuola con il coltello per minacciare una sua compagna di classe: denunciato

Un 16enne è stato denunciato dai Carabinieri a Bologna per porto di armi o oggetti atti ad offendere e minaccia. Tutto risale a giovedì scorso, attorno alle 11.30, quando il vicepreside di un istituto scolastico ha richiesto l’intervento dell’Arma perché un alunno aveva minacciato con un coltello una compagna di classe. Per l’esattezza, il 16enne durante una lezione ha mostrato il coltello, custodito nella tasca della giacca, ad un suo compagno dicendogli che lo avrebbe utilizzato per fare del male ad una sua compagna di classe.

A questo punto il ragazzino a cui il 16enne aveva fatto quelle rivelazioni, ha immediatamente avvertito la destinataria delle minacce che a sua volta ha riferito tutto ad un docente. L’insegnante ha chiesto quindi al 16enne di consegnargli il coltello, dopodiché ha informato i carabinieri che hanno sequestrato l’arma e informato la procura