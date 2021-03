Vaccini avanzati a fine giornata a chi è disponibile al momento: ecco l'ordinanza anti spreco

Vaccini avanzati a fine giornata a chi è disponibile al momento. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata dal commissario straordinario per l’emergenza Paolo Figliuolo.

Le dosi del vaccino “eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate per ottimizzare l’impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l’ordine di priorità individuato dal Piano nazionale e le successive Raccomandazioni” prevede l’ordinanza “Anti spreco vaccini”.

Cosa prevede l’ordinanza anti spreco vaccini

Il provvedimento prevede che “in sede di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2 richiamato in premessa, le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, per ottimizzarne l’impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l’ordine di priorità individuato dal menzionato Piano nazionale e successive raccomandazioni”.

Sembra che verranno richieste alle Regioni delle liste di riserva nel caso in cui alcuni cittadini rinuncino alla somministrazione del vaccino. Se ciò dovesse avvenire, con lista alla mano, verrà verosimilmente contattato un altro cittadino per prendere il posto di chi ha rinunciato. Per l’inoculazione sostitutiva verrà contattato all’ultimo minuto un altro paziente che era in lista nei giorni successivi e che ne ha comunque diritto. Secondo quanto appreso, questo sistema sarà comunque valutato caso per caso in ogni Regione.

Le liste di riserva potrebbero evitare così che i vaccini vadano sprecati. Infatti, le fiale scongelate devono essere usate subito, perché una volta aperte, deve essere inoculata entro le 24 ore.