AOSTA – Una valanga ha travolto un gruppo di almeno 5 sciatori la mattina del 7 aprile a Pila, vicino Aosta: 2 sono morti.

La valanga è caduta nella tarda mattinata di sabato al Colle Chamolé travolgendo diverse persone. Subito sono scattati i soccorsi che sono riusciti ad estrarre due persone ancora vive, ma in stato di ipotermia, dalla neve. Non c’è stato invece nulla da fare per altri due scialpinisti, i cui corpi senza vita sono stati trovati dai soccorritori.

Gli sciatori trovati ancora vivi sono stati trasportati in elicottero all’ospedale Parini di Aosta. Testimoni presenti sul posto hanno riferito ai soccorritori di aver visto ‘diverse persone’ travolte. Le operazioni di ricerca sono condotte dal soccorso alpino valdostano con l’impiego di due elicotteri, guide tecniche di soccorso e unità cinofile.

Le ricerche di eventuali dispersi nella valanga caduta oggi a Pila si concentrano anche nel lago Chamolé, a poca distanza da dove è caduta la slavina. Si teme che qualche scialpinista travolto possa essere stato sbalzato nell’acqua. Sul posto sono stati per questo elitrasportati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Torino.