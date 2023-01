Valanga sotto il rifugio Nuvolau a Cortina d’Ampezzo: nella notte è morta l’istruttrice di sci

E’ morta nella notte la donna rimasta coinvolta ieri, con il compagno, in una valanga caduta nelle vicinanze del rifugio “Nuvolau”, a Cortina d’Ampezzo (Belluno). La vittima, un’istruttrice di sci di Venezia, era stata trasportata in elicottero all’ospedale di Treviso dove era giunta in condizioni già giudicate gravissime.

I soccorsi

Sul posto, al momento della valanga di ieri, era giunto l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore con un’unità cinofila e personale del Soccorso alpino e della Guardia di finanza di Cortina. I soccorritori avevano individuato la donna, rimasta sommersa sotto due metri, e l’avevano liberata dalla neve per poi prestarle le prime cure e caricarla a bordo. L’elicottero era volato all’ospedale di Treviso. Per il secondo sciatore era intervenuto l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano.

