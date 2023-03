Venezia, turista muore per un malore sul ponte di Rialto

Una turista è morta a causa di un malore che l’ha colta, poco dopo mezzogiorno, mentre stava camminando sul ponte di Rialto a Venezia. A lanciare l’allarme ai soccorsi sono stati alcuni tra i turisti che hanno assistito all’accaduto. I vigili del fuoco, sul posto, hanno bloccato il passaggio con il nastro bianco e rosso, per permettere l’intervento del Suem 118. Nonostante i prolungati tentativi di rianimare la donna, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A supporto, per la gestione della circolazione, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.