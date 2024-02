Vestiti prendono fuoco mentre sistema la caldaia, morta anziana di 93 anni

Stava sistemando una caldaia a legna quando una scintilla ha incendiato i suoi vestiti: tragedia a Piscinas, nel sud Sardegna, dove una donna di 93 anni è morta nella sua abitazione. Non si sa ancora se per le ustioni riportate o per un infarto. Il fatto è avvenuto nella casa dell’anziana in piazza San Giorgio mentre la donna stava armeggiando con la caldaia a legna. Quando le fiamme hanno intaccato i suoi vestiti, lei avrebbe provato da sola a spegnere il fuoco, ma è svenuta prima di riuscirci. Le sue urla sono state avvertite da un parente vicino casa che ha dato l’allarme. Sul posto sono subito arrivati il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I medici hanno tentato di rianimare la 93enne, ma non c’è stato nulla da fare. I pompieri sono invece intervenuti all’interno dell’abitazione e l’hanno messa in sicurezza.

