MILANO – E’ giallo a Viboldone, in provincia di Milano. Un uomo è stato trovato morto dentro un’auto, la mattina di domenica 31 dicembre.

Sul posto intorno alle 9 del mattino, sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri del Comando provinciale di Milano. Ma per l’uomo non c’era più nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

Il cadavere è stato rinvenuto all’interno di una vettura parcheggiata in via Marignano. Al momento non ci sono ancora ipotesi sulle cause della morte ma secondo indiscrezioni ancora da confermare il corpo, a una prima osservazione, presenterebbe alcune lesioni sospette.