Il seggiolino del piccolo Gioele non era assicurato allo schienale dell’auto al momento dell’incidente. Incidente tutt’altro che lieve visto che Viviana Parisi stava andando a 100 km orari.

Il seggiolino di Gioele quindi non era assicurato allo schienale dell’auto. Inoltre le cinture di sicurezza dei posti a sedere dietro non sono mai state utilizzate il giorno dell’incidente di Viviana Parisi. È l’esito della “prova dell’usura” eseguita dalla polizia scientifica sulla Opel Corsa della dj trovata morta nelle campagne di Caronia.

Come riporta Repubblica sembra quindi che il piccolo Gioele potrebbe essere morto nell’incidente. A quel punto la madre l’avrebbe estratto dall’auto e insieme, tenendolo in braccio, avrebbero attraversato il guard rail. Dei testimoni (che non si sono poi più fatti vivi) hanno visto la donna addentrarsi nei boschi con il piccolo in braccio.

Cosa sia successo poi rimane ancora un mistero. Viviana potrebbe aver nascosto il corpo di Gioele e poi in preda al rimorso potrebbe essersi tolta la vita gettandosi dal traliccio. Traliccio sotto il quale il suo corpo è stato ritrovato.

Ma c’è ancora la pista dei cani randagi a rimanere in piedi. Sui polpacci della donna ci sono infatti dei segni di morsi. I cani o degli animali selvatici potrebbero averla morsa una volta morta, ma per ora, dopo 14 giorni, del piccolo Gioele non c’è traccia.

L’incidente e il seggiolino di Gioele.

Quel che è certo è che l’incidente non è stato affatto di lieve entità come si pensava in un primo momento. Inoltre in auto non sono state trovate tracce di sangue. Il piccolo o stava dietro senza cintura o davanti sul seggiolino non fissato allo schienale. Il seggiolino infatti è stato ritrovato per terra tra il sedile anteriore e il cruscotto.

Gioele dopo l’incidente, in cui potrebbe aver avuto un colpo alla testa a causa del contraccolpo, forse era ancora vivo. Forse era solo rimasto ferito. Troppi forse che rimarranno tali finché il piccolo non verrà ritrovato, anche se nonostante un possibile ritrovamento, molti punti oscuri di questa vicenda non saranno mai portati alla luce. (Fonte Repubblica).