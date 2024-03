La speranza di risolvere il mistero della scomparsa del volo MH370 della Malaysia Airlines, avvenuta dieci anni fa con a bordo 239 persone, si riaccende in Malesia. I funzionari del paese hanno annunciato che una società statunitense, che ha già tentato di localizzare l’aereo nel 2018, ha proposto una nuova ricerca nell’Oceano Indiano meridionale. Tuttavia, il governo malesiano finanzierebbe il progetto solo in caso di effettivo ritrovamento dei resti del velivolo. Il ministro dei Trasporti malese, Anthony Loke, ha dichiarato durante un evento commemorativo per le vittime che avrebbe discusso con l’azienda di robotica marina Ocean Infinity della loro proposta “no find, no fee”. Tale proposta garantirebbe il pagamento solo in caso di successo nella ricerca. La notizia ha scatenato emozioni contrastanti tra i familiari delle vittime presenti alla commemorazione, con alcuni che hanno versato lacrime di gioia per la possibilità di avere finalmente risposte dopo tanto tempo.

Cosa è successo al volo MH370 della Malaysia Airlines

Tuttavia, rimane ancora una certa incertezza sulla possibilità di trovare l’aereo e ottenere la verità sulle circostanze della sua scomparsa. Il volo MH370, un Boeing 777, è scomparso dai radar poco dopo il decollo da Kuala Lumpur l’8 marzo 2014. I dati satellitari hanno indicato che l’aereo ha deviato dalla sua rotta prevista e si è diretto verso l’Oceano Indiano meridionale, dove si presume sia precipitato. Nonostante ricerche internazionali e sforzi privati condotti precedentemente, nessun indizio significativo è emerso fino ad ora. Tuttavia, l’amministratore delegato di Ocean Infinity, Oliver Plunkett, ha dichiarato che l’azienda ha migliorato la sua tecnologia e si sente pronta a riprendere la ricerca con nuove speranze di successo. Il governo malesiano sembra determinato a ottenere la verità su questo tragico evento, anche se non ci sono garanzie di quanto tempo possa richiedere. Per i familiari delle vittime, l’importante è continuare a fare pressione per ottenere giustizia e risposte, indipendentemente dal tempo che potrebbe richiedere.