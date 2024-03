A Gaza nemmeno il Ramadan porta alcun sollievo durante la guerra tra Israele e Hamas. Il Ministero della Sanità di Gaza ha infatti riferito che 67 persone sono state uccise dagli attacchi israeliani, portando il bilancio delle vittime palestinesi a oltre 31.112 dall’inizio della guerra. Senza porre fine alla battaglia, i palestinesi di Gaza hanno iniziato a digiunare lunedì per il mese sacro del Ramadan mentre la fame peggiora in tutta la Striscia e cresce la pressione su Israele a causa della crescente crisi umanitaria.

Gli Stati Uniti, ricorda l’Hindustan Times, il Qatar e l’Egitto avevano sperato di mediare un cessate il fuoco, in vista del Ramadan, che avrebbe incluso il rilascio di dozzine di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi, e l’ingresso di una grande quantità di aiuto umanitario. Tuttavia, la scorsa settimana i colloqui per il cessate il fuoco si sono arenati.

Il Ministero della Sanità di Gaza ha affermato che i corpi di 67 persone uccise dagli attacchi israeliani sono stati portati negli ospedali nelle ultime 24 ore. Il ministero non fa distinzione tra civili e combattenti nel suo conteggio, ma afferma che donne e bambini costituiscono i due terzi dei morti.

La guerra è iniziata quando i militanti guidati da Hamas hanno fatto irruzione nel sud di Israele il 7 ottobre, uccidendo circa 1.200 persone, per lo più civili, e prendendo circa 250 ostaggi. Si ritiene che Hamas detenga ancora circa 100 prigionieri. Cinque mesi di guerra hanno costretto circa l’80% dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza ad abbandonare le proprie case e spinto centinaia di migliaia di persone sull’orlo della carestia.

A Berlino il cancelliere tedesco Olaf Scholz chiede un nuovo e più lungo cessate il fuoco umanitario e afferma che più aiuti umanitari devono raggiungere Gaza. La Germania è una fedele alleata di Israele e ha più volte espresso la sua solidarietà al Paese nella sua guerra contro Hamas. Ma ha insistito per migliori forniture di aiuti e per un’eventuale soluzione a due Stati del conflitto israelo-palestinese. “Più aiuti umanitari devono raggiungere Gaza e questo è il nostro chiaro appello a Israele, che ha tutto il diritto di difendersi da Hamas”, ha detto Scholz lunedì in una conferenza stampa con il primo ministro malese.