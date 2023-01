A Miami non si può più fumare in spiaggia o nei parchi. I trasgressori rischiano 60 giorni di carcere (foto Ansa)

A Miami è diventato illegale fumare in spiaggia o nei parchi. Il divieto è entrato in vigore il primo gennaio e per i trasgressori sono previste sanzioni che vanno dalle multe ad un massimo di 60 giorni di carcere.

Il provvedimento per prevenire i danni ambientali causati dai mozziconi

Secondo quanto si legge sui media americani, il provvedimento è una misura contro il danno ambientale causato dai mozziconi di sigarette, che contengono microplastiche e sostanze chimiche tossiche. Hanno conseguenze sugli esseri umani in quanto consumatori di pesci che a loro volta hanno ingerito le sostanze nocive in essi contenuti. L’organizzazione non profit Ocean Conservancy ha sottolineato che i mozziconi sono i rifiuti più recuperati in 30 anni della campagna annuale ‘International Coastal Cleanup’.