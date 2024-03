Amazon ha pagato 1,9 milioni di dollari a migliaia lavoratori asiatici sfruttati nelle operazioni del colosso multinazionale in Arabia Saudita. Il merito è del Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi e i suoi media partner, The Guardian, NBC News e Arab Reporters for Investigative Journalism, che hanno denunciato lo sfruttamento dei lavoratori migranti asiatici che lavoravano nelle operazioni saudite di Amazon.

Pramod Acharya e Michael Hudson riferiscono dalle pagine del Consorzio (icij) che Amazon ha pagato 1,9 milioni di dollari, in media oltre 2.500 dollari a testa. a centinaia di attuali ed ex lavoratori in seguito alle rivelazioni del Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi e di altri media partner sugli abusi contro i migranti che lavoravano nei magazzini del colosso della vendita al dettaglio online in Arabia Saudita.

Amazon, riferisce icij. ha dichiarato in una nota di aver pagato rimborsi a più di 700 lavoratori migranti a cui era stato richiesto di pagare commissioni di assunzione e altri costi per assicurarsi un lavoro presso i centri di distribuzione dell’azienda in Arabia Saudita. Nell’annunciare questa azione, la società ha affermato di impegnarsi per “i diritti umani fondamentali e la dignità delle persone legate alla nostra attività in tutto il mondo”. Amazon impiega quasi 1.500 lavoratori fra permanenti e stagionali in Arabia Saudita.

Questi pagamenti sono arrivati dopo che le spese di reclutamento e altre pratiche sleali sono state denunciate da un’indagine mediatica congiunta condotta da ICIJ, The Guardian, NBC News e Arab Reporters for Investigative Journalism.

Tutti i 54 lavoratori nepalesi intervistati hanno affermato che le società di reclutamento nel loro paese d’origine avevano richiesto loro di pagare tariffe elevate – che vanno da circa 830 a 2.300 dollari – come condizione per essere collocati nei magazzini di Amazon in Arabia Saudita. Arabia. Tali importi superano di gran lunga quanto consentito dal governo del Nepal e sono in contrasto con gli standard americani e delle Nazioni Unite.

Quarantotto lavoratori nepalesi hanno aggiunto che i reclutatori li hanno ingannati riguardo ai termini del loro impiego, promettendo falsamente che avrebbero lavorato direttamente per Amazon. Invece, hanno detto questi lavoratori, hanno finito per lavorare per aziende di fornitura di manodopera saudite che li hanno inseriti in lavori a contratto a breve termine presso i magazzini di Amazon nel regno arabo, per poi sottrarre gran parte dei loro salari e in alcuni casi hanno chiesto migliaia di dollari in tasse di uscita. per consentire loro di tornare in Nepal.

Anche il gruppo per i diritti umani Amnesty International ha pubblicato un rapporto su questi temi. Amazon ha affermato che il proprio sistema di monitoraggio interno ha identificato questi problemi prima di venire a conoscenza delle indagini separate di Amnesty e dei media partner.

ICIJ e The Guardian hanno recentemente parlato con 40 lavoratori provenienti da Nepal, India, Bangladesh e Pakistan che hanno affermato di aver ricevuto pagamenti da Amazon o di aspettarsi di riceverli presto. Un portavoce di Amazon ha confermato che i lavoratori di quei paesi hanno ricevuto pagamenti e ha detto che anche i lavoratori di altri paesi hanno ricevuto rimborsi per le loro spese di assunzione, ma ha rifiutato di nominare tali paesi.

“Non mi sarei mai aspettato di ricevere indietro i soldi”, ha detto Bishnuman Shrestha, un operaio nepalese che ha lavorato per Amazon in Arabia Saudita dal 2021 all’inizio del 2024. “Ho lavorato in Qatar e in altri paesi prima, ma non avevo mai sentito parlare di lavoratori che ottenevano le commissioni restituite. Non ci avevo mai pensato, nemmeno nel mio sogno”.

Nella sua dichiarazione, Amazon ha affermato di aver incaricato una società di consulenza sui diritti del lavoro di “condurre una valutazione mirata delle questioni relative ai lavoratori migranti stranieri” in due strutture Amazon in Arabia Saudita. La revisione, ha affermato Amazon, ha rilevato molteplici violazioni dei suoi standard lavorativi. Oltre all’addebito delle spese di assunzione, questi includevano “alloggi abitativi al di sotto degli standard, irregolarità contrattuali e salariali e ritardi nella risoluzione dei reclami dei lavoratori”.