Auto giù da una scogliera di 77 metri, famiglia con due bambini si salva. Il papà voleva uccidere tutti

Un uomo ha lanciato a tutta velocità la propria auto da una scogliera alta circa 77 metri. Con lui a bordo c’erano la moglie e i due figli di 7 e 4 anni. Tutta la famiglia è sopravvissuta. Il fatto è avvenuto in California, martedì scorso. Ora l’uomo è accusato di tentato omicidio.

Il papà accusato di tentato omicidio

Secondo gli uomini della California Highway Patrol, l’uomo alla guida del mezzo, una Tesla, che è precipitata dalla scogliera del Devil’s Slide nella contea di San Mateo ha intenzionalmente spinto la sua auto giù per il dirupo, nel tentativo di uccidersi insieme alla sua famiglia. Ora Dharmesh A. Patel, di Pasadena, in California, è accusato di tentato omicidio e abusi sui minori, e una volta uscito dall’ospedale dove è in cura per le gravi ferite riportate sarà trasferito in carcere.

I seggiolini auto hanno salvato i bambini

“Sulla base delle prove raccolte, gli investigatori hanno sviluppato una teoria per cui questo incidente sarebbe stato un atto intenzionale”, ha affermato l’agenzia in una nota. Gli stessi soccorritori sono rimasti scioccati quando, giunti sul luogo dell’incidente, hanno trovato dei sopravvissuti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che si sono calati giù dalla scogliera per salvare i due bambini di 4 e 7 anni, e un equipaggio di elicotteri che ha salvato i due adulti dal veicolo. A garantire la sopravvivenza dei due fratellini, secondo i soccorritori, sarebbero stati i seggiolini auto ai quali erano assicurati.