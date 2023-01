Cina, 60.000 decessi per Covid in un mese. 900 milioni di persone contagiate dall’inizio della pandemia

Covid, 60.000 decessi in un mese in Cina (foto Ansa)

La Cina ha registrato quasi 60.000 decessi collegati al Covid. Lo riferiscono le autorità sanitarie di Pechino.

900 milioni di contagiati

Circa 900 milioni di persone in Cina sono state contagiate dal coronavirus fino all’11 gennaio, secondo uno studio dell’Università di Pechino citato dalla Bbc. Il rapporto stima che il 64% della popolazione del paese abbia contratto il Covid. La più colpita è provincia di Gansu, dove il 91% delle persone risulta essere infetto, seguita da Yunnan (84%) e Qinghai (80%). E la situazione potrebbe peggiorare perché centinaia di milioni di cinesi stanno per viaggiare verso le loro città d’origine – molti per la prima volta dall’inizio della pandemia – in vista del capodanno lunare del 23 gennaio.

Intanto, i tamponi effettuati sui passeggeri provenienti dalla Cina negli aeroporti di Fiumicino e Malpensa confermano che per il momento non ci sono particolari pericoli connessi a nuove varianti provenienti dal Paese asiatico. La quasi totalità dei cittadini cinesi arrivati in Italia positivi a Covid erano stati infettati con le sotto-varianti BA.5.2, BF.7 e BQ.1.1. Il dato, che conferma quanto precedentemente diffuso dalla Cina, è stato rilevato da uno studio italiano reso disponibile su Eurosurveillance, la rivista dei Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc).