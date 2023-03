Covid, da inizio pandemia 758 milioni di casi e 6,8 milioni di morti nel mondo

Da inizio pandemia al 26 febbraio sono stati oltre 758 milioni i casi confermati di Covid-19 e oltre 6,8 milioni i decessi. Ma prosegue da settimane il trend di calo. Dal 30 gennaio al 26 febbraio, nel mondo, sono stati registrati circa 4,8 milioni di contagi e oltre 39.000 decessi, pari a -76% e -66%, rispetto ai 28 giorni precedenti.

Calo di decessi importante anche per l’Italia, dove se ne segnalano 1.190 in 4 settimane, pari al -40%.

Covid, il bollettino dell’Oms

Questi i dati del nuovo bollettino settimanale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che precisa però come “le tendenze attuali sono sottostime del numero reale di infezioni e reinfezioni”, in parte anche a causa “della riduzione dei test e ai ritardi nella segnalazione in molti Paesi”.

Nelle ultime 4 settimane, i nuovi casi sono diminuiti in tutte le regioni Oms: -89% Pacifico occidentale, -53% Africa, -38% Americhe, -36% Sudest asiatico, -22% Mediterraneo orientale e -7% in Europa. In decessi sono calati del -84% nel Pacifico occidentale, del -66% in Africa, del -57% nel Sudest asiatico, del -44% in Europa e del -22% nelle Americhe, mentre sono aumentate del 18% nel Mediterraneo orientale.

Negli ultimi 28 giorni il numero più alto di nuovi casi Covid è stato negli Stati Uniti (1.085 contagi, -29%), Giappone (752.935, -77%), Cina (537.561, -95%). Sempre gli Usa sono il paese con più decessi (12.111, -17%), seguito da Cina (5.915, -91%) e Giappone (4.818, -52%). Sono 14 i Paesi con aumenti maggiori del 20% o più dei nuovi casi, in testa la Moldavia (+314%), seguita da Polonia (+281%) e Armenia (+170%). In particolare, in Europa, negli ultimi 28 giorni ci sono stati oltre 1,4 milioni di contagi e 9.784 morti.