Una donna in Perù ha tagliato il pene del suo partner mentre dormiva, presumibilmente in preda a un attacco di gelosia. Secondo la procuratrice provinciale Darinka Lossio, la donna, la 39enne Marleni Rimarachin Colunche, residente nella città di Chota, nel nord-ovest del Paese, aveva scoperto una presunta infedeltà. Alla donna è stata concessa la libertà provvisoria per permetterle stare con la figlia di tre mesi avuta con l’uomo. Colunche avrebbe litigato con il suo compagno, Ivan Céspedes Sánchez, dopo che questi era tornato a casa ubriaco, ma l’aggressione, con un coltello da cucina, è avvenuta solo quando l’uomo si è addormentato. L’episodio ricorda il noto caso di Lorena Bobbitt, l’ecuadoriana vittima di violenza domestica che mutilò l’organo sessuale dell’allora marito, John Wayne Bobbitt, il 23 giugno 1993 negli Stati Uniti.