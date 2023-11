E’ morto George Chigova, il portiere dello Zimbabwe è stato stroncato da un malore a 32 anni. Lo chiamavano il “gigante buono” per il suo fisico imponente (195 centimetri). Il giocatore avrebbe avuto un malore nella propria abitazione in Sud Africa, Paese nel quale ha giocato con le maglie di Polokwane e SuperSport United in prima divisione. E’ stato proprio quest’ultimo club attraverso i canali social a confermare la notizia: “Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici sia in Sud Africa che in Zimbabwe durante questo momento difficile e molto triste. Possa la sua anima riposare in pace”, scrivono.

Chigova aveva già avuto un infarto lo scorso luglio, ma le circostanze esatte della sua morte restano da stabilire. “George era un grande uomo del club, un gigante buono amato dai giocatori attuali ed ex e da tutti nel club – ha continuato cia social SuperSport –. Anche se il suo periodo ufficiale con noi è terminato nel giugno 2023, era un visitatore abituale del campo di allenamento e dello stadio per sostenere la squadra”.

Con lo Zimbabwe il portiere aveva totalizzato otto presenze e con la stessa squadra aveva giocato la Coppa d’Africa, vincendo la Coppa Cosafa, la competizione annuale riservata alle squadre nazionali di calcio dell’Africa meridionale, nel 2017 e nel 2018.