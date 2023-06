Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha riferito in conferenza stampa di aver affrontato con il presidente cinese Xi Jinping anche il tema degli oppioidi sintetici e del fentanyl (50 volte più potente dell’eroina, prodotto illegalmente in Cina da centinaia di piccoli laboratori).

Fentanyl, Biden chiede aiuto a Pechino

Il fentanyl è il primo killer degli americani tra i 18 e i 49 anni, ha dichiarato Blinken ai media, definendo la sua produzione e vendita una “crisi” negli Stati Uniti.

Cina e Stati Uniti sono ora in trattative per istituire un gruppo di lavoro nel tentativo di bloccare il flusso di sostanze chimiche che “contribuiscono ad alimentare questa crisi”, ha dichiarato Blinken.

Dal 1999 negli Stati Uniti sono quadruplicate le prescrizioni di farmaci oppiacei, così come le morti per overdose, e il ‘killer’ n.1′ adesso si chiama ‘Fentanyl‘.

La materia prima prodotta dai laboratori cinesi

Ma da dove arriva questa droga letale? Quella già in forma commerciabilizzabile dal vicino Messico. Ma la materia prima è prodotta in Cina, dove capillarmente un numero enorme di laboratori lavorano le sostanze chimiche grezze di base. Appunto in Messico qualcuno si preoccuperà di assemblarle.

Finora le autorità cinesi sono state abbastanza riluttanti ad offrire collaborazione, anche per le recenti tensioni diplomatiche con Washington. Si tratta di chimica di base, hanno fin qui minimizzato le autorità cinesi, reperibili ovunque.

Secondo gli ultimi dati, infatti, questo potente analgesico oppioide sintetico appartenente alla classe delle fenilpiperidine, sarebbe responsabile di quasi 4.000 decessi avvenuti l’anno scorso, con un aumento del 600% rispetto alle morti per overdose di questo tipo del 2014.

In questi ultimi anni in alcune parti degli Stati Uniti le overdose per eroina sono virtualmente scomparse, ma quelle causate dagli oppiacei solo nel 2015 – ultimo anno di cui sono stati diffusi i dati dal ‘Centers for Disease Control and Prevention’- sono state ben 33.000 (15 mila usando prescrizioni mediche), su un totale di 52.000.