Feroce omicidio su commissione in Alaska: 5 ragazzi uccidono disabile

Un feroce omicidio in Alaska ha fatto emergere una vicenda di miseria e follia che un giudice a Anchorage ha risolto condannando i due protagonisti a 99 anni di carcere ciascuno. Personaggio tragico una ragazza che oggi ha 23 anni ma che ne aveva 18 al momenti dei fatti. La donna si chiama Denali Brehmer. Non solo ha ammazzato quella che pensava essere la sua migliore amica, ma ha anche reclutato altri adolescenti per essere aiutata nell’omicidio.

La vittima si chiamava Cynthia Hoffman, aveva 19 anni e era disabile. Il padre di Hoffman ha testimoniato che sua figlia, che era disabile dello sviluppo, considerava Brehmer la sua migliore amica. Brehmer, con l’aiuto di altri 4 minorenni, avevano invitato Hoffman a fare un’escursione alle cascate di Thunderbird Falls e poi l’ha legata con del nastro adesivo, le ha sparato e l’ha uccisa, per poi scaricare il cadavere nel fiume Eklutna.

A ispirare l’assassinio, riferisce Zaz Hollander dell’Anchorage Daily News, un uomo dell’Indiana che la convinse di essere un affascinante milionario disposto a pagare 9 milioni di dollari per un omicidio filmato, Darin Schilmiller, 25 anni, residente nell’Indiana. È stato condannato in un separato processo anche lui a 99 anni di prigione.

Schilmiller ha ordinato a Brehmer di uccidere e violentare qualcuno per soddisfare i suoi morbosi desideri, hanno detto i pubblici ministeri durante la sua udienza. Schilmiller ha anche ordinato a Brehmer di aggredire sessualmente un giovane adolescente e di inviargli foto e video, secondo le accuse federali presentate contro lui e Brehmer in un caso separato.

Sebbene Schilmiller abbia avviato il piano, i pubblici ministeri hanno sostenuto che Brehmer “era la forza trainante del piano in Alaska. Ha reclutato molti altri per unirsi a questo complotto omicida”.

Brehmer non ha però sparato il colpo fatale: Kayden McIntosh, 16 anni ma giudicato in tribunale per adulti nel 2019, è stato descritto dalle accuse come l’uomo armato che ha sparato a Hoffman alla testa. Il suo processo è in corso. La sentenza per Caleb Leyland, 19 anni al momento dell’omicidio, è prevista per giugno. Due adolescenti più giovani accusati del caso sono stati perseguiti nel sistema di giustizia minorile, quindi l’esito è confidenziale.

Brehmer era ben consapevole della vulnerabilità di Hoffman, hanno sostenuto i pubblici ministeri. In una nota scritta e cancellata il giorno prima dell’omicidio, Brehmer scriveva che Hoffman era “molto fiduciosa, colpa sua, anche molto credulone”. Brehmer ha anche notato che queste caratteristiche rendevano più facile attirare Hoffman per un’escursione alle cascate.

L’avvocato di Brehmer, Emily Cooper, ha sostenuto che le “vulnerabilità di Brehmer sono state manipolate da Schilmiller per mettere in moto il suo piano qui in Alaska”.

Brehmer era giovane e ingannato da un interesse amoroso online, afferma il promemoria di Cooper. “La promessa di denaro, amore e accettazione è stata una mossa manipolativa nei confronti di una vulnerabile ragazza di 18 anni che ha trascorso i suoi primi anni di sviluppo senza sicurezza, amore e cure”.

Brehmer era presente quando la sua sorellina è stata uccisa e lei è stata allontanata dalla casa di famiglia. Successivamente era stata vittima di una violenza sessuale che le ha provocato una gravidanza. Brehmer ha dato il bambino in adozione