Guerra tra prostitute venezuelane e trans peruviane a Lima: almeno 5 vittime

Da alcuni mesi nella cosiddetta zona rossa di Lima, la capitale del Perù, è in corso una guerra tra gruppi di prostitute venezuelane e di trans peruviane. America Tv ha segnalato che dall’inizio dell’anno sono almeno cinque le vittime della battaglia sviluppatasi nella capitale per l’ambizione delle venezuelane di conquistare aree di lavoro potenzialmente migliori da tempo occupate dalle peruviane.

Guerra tra prostitute venezuelane e trans peruviane a Lima, l’intervento dei sicari

Negli ultimi giorni, ha sottolineato l’emittente, l’intervento di sicari di gruppi armati venezuelani a sostegno delle aspirazioni delle connazionali che accettano di girare a loro parte dei guadagni, ha portato all’uccisione in pieno giorno di Ruby e Priscilla, due prostitute transgender. E’ un fatto che bande di venezuelani dedite a estorsione, traffico di sostanze stupefacenti e a eventuali ‘punizioni’ di prostitute che si rifiutano di pagare il pizzo, o a non abbandonare porzioni di territorio, hanno preso il controllo in città di alcune aree dei quartieri Zepita jirón, Cañete, Inclán e Chancay, e di una parte del viale Alfonso Ugarte.

Particolarmente audaci e feroci, sottolineano i media peruviani, sono i membri de Los Gallegos, braccio armato della banda denominata Tren de Aragua, specializzata in sequestri, estorsioni, tratta di esseri umani e rapine. Recentemente, grazie all’ottenimento di un video compromettente, la polizia peruviana è riuscita ad arrestare il capo di Los Gallegos, che altri non era se non una spietata ragazza venezuelana di 19 anni di nome Andreína Reyes Sojo, autentica ‘bestia nera’ delle prostitute di Lima.