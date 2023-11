Infermiera accusata di aver ucciso 2 pazienti confessa altri 19 tentativi di omicidio con insulina, in tutto 17 morti: “Si sentiva male per la loro qualità di vita”,

Heather Pressdee, 41 anni, infermiera, era stata arrestata a maggio con l’accusa di omicidio e altre accuse per aver presumibilmente somministrato un’eccessiva quantità di insulina ai pazienti.

Ora ha confessato di aver tentato di uccidere altre 19 persone. Il conto dei morti sale a 17.

L’Ufficio del Procuratore Generale della Pennsylvania ha annunciato le nuove accuse.

“Oggi l’Ufficio del Procuratore Generale ha presentato accuse relative al maltrattamento di altri 19 pazienti in cinque diverse strutture di cura tra il 2020 e quest’anno”.

“Pressdee è accusata di aver somministrato quantità eccessive di insulina a questi pazienti, alcuni dei quali erano diabetici e necessitavano di insulina, altri no. In totale, sono morti diciassette pazienti che erano stati assistiti da Pressdee”, ha aggiunto il comunicato.

Pressdee ha ammesso di aver tentato di uccidere altri 19 pazienti con l’insulina in cinque diversi centri di riabilitazione.

Le vittime avevano un’età compresa tra i 43 e i 104 anni. Pressdee di solito somministrava l’insulina durante i turni di notte.

In totale, Pressdee è stata accusata di aver maltrattato 22 pazienti. Le accuse includono due capi d’accusa per omicidio di primo grado, 17 capi d’accusa per tentato omicidio e 19 capi d’accusa per abbandono di una persona dipendente.

A maggio, Pressdee era stata chiamata in giudizio per due capi d’accusa di omicidio, un capo d’accusa di tentato omicidio, un capo d’accusa di aggressione aggravata, tre capi d’accusa di negligenza nei confronti di una persona non autosufficiente e tre capi d’accusa di messa in pericolo sconsiderata.

Come a suo tempo riportato da People, secondo la denuncia, un uomo di 55 anni è morto il 4 dicembre 2022 e un uomo di 83 anni è morto il 25 dicembre 2022.

Una terza presunta vittima, un uomo di 73 anni, è sopravvissuta dopo un “ricovero d’urgenza”, a causa della “dose potenzialmente letale di insulina ricevuta il 31 agosto 2022”, secondo il comunicato, che afferma che due dei tre uomini non erano diabetici.

Secondo la denuncia, l’indagine è iniziata dopo che uno dei parenti delle presunte vittime ha affermato che Pressdee somministrava impropriamente insulina ai pazienti a lei affidati.

Durante l’interrogatorio sulle presunte vittime, Pressdee avrebbe detto di “sentirsi male per la loro qualità di vita e di sperare che entrassero in coma e morissero”, si legge nella denuncia. Secondo un’infermiera della struttura, la Pressdee le avrebbe anche detto che uno dei pazienti poi morti, identificato nella denuncia come J.B., “sarebbe stato meglio se fosse morto”.