Israele ha ripreso a bombardare vaste zone della Striscia di Gaza, uccidendo e ferendo decine di palestinesi, mentre i civili nel territorio assediato cercavano rifugio in un’area sempre più ridotta del sud.

Hamas ha detto che i suoi combattenti si sono scontrati con le truppe israeliane a circa 2 km dalla città meridionale di Khan Younis, poiché i residenti hanno detto di temere che lì si stesse preparando una nuova offensiva di terra israeliana.

Il campo profughi di Jabalia, nel nord dell’enclave governata da Hamas, è stato tra i siti segnalati come colpiti dal cielo. Un portavoce del ministero della Sanità di Gaza ha detto che diverse persone sono state uccise da un attacco aereo israeliano.

La ripresa dei bombardamenrti è avvenuta nonostante gli appelli degli Stati Uniti – il più stretto alleato di Israele – affinché Israele evitasse ulteriori danni ai civili palestinesi.

Più di 15.523 persone sono state uccise, secondo il ministero della Sanità di Gaza, in quasi due mesi di guerra scoppiata dopo un raid transfrontaliero di Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre in cui 1.200 israeliani sono stati uccisi e più di 200 presi in ostaggio.

Israele afferma che sta agendo per annientare Hamas, affermando che ciò rappresenta una minaccia mortale per l’esistenza stessa dello Stato ebraico. L’attacco iniziale di Hamas e la guerra che ne seguì costituiscono l’episodio più sanguinoso del pluridecennale conflitto israelo-palestinese.

Il ministro israeliano per gli affari strategici Ron Dermer, parlando ad ABC News, ha detto che la pressione militare ha l’obiettivo di costringere Hamas a concludere un accordo su ulteriori scambi di prigionieri e ostaggi. “E quella pressione militare è continuata venerdì (dopo la fine della tregua) e continuerà nei giorni e nelle settimane a venire.”

I carri armati hanno tagliato la strada tra Khan Younis e Deir Al-Balah nel centro di Gaza, dividendo di fatto la Striscia di Gaza in tre aree, hanno detto.

L’esercito israeliano ha ordinato ai palestinesi di evacuare diverse aree dentro e intorno a Khan Younis. Ha pubblicato una mappa che evidenzia i rifugi da raggiungere a ovest di Khan Younis e a sud verso Rafah, al confine con l’Egitto.

I carri armati israeliani hanno bombardato domenica mattina il settore orientale di Rafah, hanno detto i residenti.

Non c’era quasi più spazio per altri sfollati nel sud, dopo che centinaia di migliaia erano fuggiti dall’invasione di terra israeliana nel nord dell’enclave, hanno detto i residenti.

“Prima ci chiedevamo se moriremo o meno in questa guerra, ma negli ultimi due giorni, da venerdì, temiamo che sia solo questione di tempo”, ha detto Maher, 37 anni, padre di tre figli. , che ha parlato telefonicamente con Reuters.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato sabato che Israele si sta coordinando con gli Stati Uniti e le organizzazioni internazionali per definire “aree sicure” per i civili di Gaza.

L’esercito israeliano ha detto domenica che i suoi aerei ed elicotteri da guerra hanno colpito obiettivi di Hamas, tra cui tunnel, centri di comando e depositi di armi. Le forze navali hanno colpito le navi di Hamas sulla costa, ha affermato.

Funzionari sanitari palestinesi hanno affermato che attacchi aerei hanno distrutto durante la notte diverse case nella città di Al-Karara vicino a Khan Younis, uccidendo diverse persone, compresi bambini.

I giornalisti al confine tra Gaza e Israele hanno detto che enormi pennacchi di fumo si stanno alzando da una vasta area, rendendo il cielo grigio.

Hamas ha detto di aver preso di mira la città costiera israeliana di Tel Aviv con un lancio di razzi. Non ci sono segnalazioni di danni, ma i paramedici hanno detto che un uomo è stato curato per una ferita da scheggia.

Su un altro fronte, le forze israeliane e i militanti di Hezbollah si sono scontrati con il fuoco attraverso il confine tra Israele e Libano e Israele ha detto che molti dei suoi soldati sono rimasti feriti quando un missile anticarro lanciato dal Libano ha colpito un veicolo nella zona di Beit Hillel, nel nord di Israele.

Reuters non ha potuto verificare in modo indipendente i conti.

Circa 1,8 milioni di persone, ovvero l’80% della popolazione di Gaza, sono fuggite dalle proprie case dal 7 ottobre, secondo le Nazioni Unite.

Secondo l’ufficio umanitario delle Nazioni Unite, più di 400.000 sfollati hanno cercato rifugio a Rafah e quasi 300.000 hanno trovato rifugio a Khan Younis.

I bombardamenti di aerei da guerra e artiglieria si sono concentrati anche su Khan Younis e Rafah, un’altra città nel sud di Gaza, hanno detto i residenti, e gli ospedali hanno difficoltà a far fronte al flusso di feriti.

La ripresa della guerra è avvenuta venerdì dopo la fine di una pausa di sette giorni nei combattimenti tra le forze israeliane e i militanti di Hamas che avevano consentito uno scambio di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi.