Matrimonio fuori della tradizione in America, le nozze di una coppia del Kentucky sono diventate uno sportello unico per amore e convenienza… in quanto si sono svolte nel bagno , sì, proprio nel gabinetto, o cesso, di una stazione di servizio. Nel giorno di San Valentino per non farsi mancare niente.

Tiana Abney racconta a TMZ di come lei e il suo partner Logen sono passati dallo scherzare al dire effettivamente “Lo voglio” nei famosi “bagni discoteca” del minimarket HOP Shops a Verona, Kentucky… portando a termine il tutto in un questione di 3 settimane.

La stazione di servizio non si è limitata a fornire la location, niente meno che nel giorno di San Valentino, ma ha coperto l’intera faccenda, con spese totali comprese tra $ 700 e $ 800!

E, se ciò non fosse abbastanza dolce, hanno aggiunto una torta nuziale! La stazione di servizio ha addirittura chiuso i bagni per ben 2 ore per ospitare la cerimonia… offrendo bevande gratuite alla fontana agli altri clienti in segno di apprezzamento per l’inconveniente – il che sembra controintuitivo quando non puoi andare a fare pipì, ma un bel gesto, comunque