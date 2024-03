Maxi evasione dal carcere di Haiti: 4mila detenuti fuggiti. Dichiarato lo stato di emergenza

Haiti ha dichiarato lo stato di emergenza: migliaia di detenuti, forse 4 mila, sono fuggiti dal carcere principale dell’isola dopo che bande armate hanno preso d’assalto la prigione. Almeno cinque persone sono state uccise e migliaia di detenuti sono fuggiti dalla prigione principale di Haiti dopo che bande armate hanno fatto irruzione nella struttura durante la notte, riferiscono Evens Sanon, Pierre-Richard Luxama e Maroosha Muzaffar per il giornale inglese Independent.

Jimmy Chérizier, un ex agente di polizia d’élite, noto come Barbecue, che ora guida una federazione di bande, ha rivendicato la responsabilità dell’ondata di attacchi. Ha detto che l’obiettivo era catturare il capo della polizia di Haiti e i ministri del governo e impedire il ritorno di Henry. Il governo haitiano ha annunciato lo stato di emergenza in risposta ai gravi disordini scoppiati nella capitale che hanno interrotto le reti di comunicazione e provocato due evasioni, il tutto nel contesto degli sforzi di un importante leader di una banda per rimuovere dal potere il primo ministro Ariel Henry. Per ristabilire l’ordine, il governo ha imposto con effetto immediato il coprifuoco su tutto il territorio occidentale per un “periodo rinnovabile di settantadue ore”, si legge nella nota delle autorità.

L’evasione segna una nuova spirale discendente della violenza di Haiti e arriva mentre le bande criminali affermano un maggiore controllo sulla capitale mentre il primo ministro Ariel Henry è all’estero, cercando di ottenere il sostegno per una forza di sicurezza sostenuta dalle Nazioni Unite per stabilizzare il paese. Domenica mattina, all’ingresso della prigione, che era spalancata e senza guardie in vista, sono stati visti i corpi di tre persone ferite da arma da fuoco. In un altro quartiere, i residenti hanno superato posti di blocco fatti di pneumatici in fiamme, passando accanto ai corpi macchiati di sangue di due uomini, con le mani legate dietro la schiena, sdraiati a faccia in giù.

Arnel Remy, un avvocato per i diritti umani che dirige un’organizzazione no-profit che lavora all’interno delle carceri, ha dichiarato su X, ex Twitter, che meno di 100 dei quasi 4.000 detenuti della struttura rimangono dietro le sbarre. Gli scontri armati seguono una serie di proteste violente che si stavano sviluppando da tempo ma che sono diventate più mortali negli ultimi giorni quando Henry, il primo ministro, si è recato in Kenya per salvare una proposta di missione di sicurezza ad Haiti guidata da quel paese dell’Africa orientale.

Henry è diventato primo ministro dopo l’assassinio di Moise e ha ripetutamente rinviato i piani per tenere elezioni parlamentari e presidenziali, che non si tengono da quasi un decennio. Nell’ambito di attacchi coordinati di bande, quattro agenti di polizia sono stati uccisi giovedì nella capitale quando uomini armati hanno aperto il fuoco su obiettivi tra cui l’aeroporto internazionale di Haiti. I membri delle bande hanno anche preso il controllo di due stazioni di polizia, spingendo i civili a fuggire per la paura e costringendo le imprese e le scuole a chiudere.

A seguito delle violenze all’aeroporto, l’ambasciata degli Stati Uniti a Port-au-Prince ha dichiarato che avrebbe temporaneamente sospeso tutti i viaggi ufficiali ad Haiti. Secondo le Nazioni Unite, la polizia nazionale di Haiti conta circa 9.000 agenti per garantire la sicurezza a oltre 11 milioni di persone. Gli agenti vengono regolarmente sopraffatti e indeboliti da potenti bande, che si stima controllino fino all’80% di Port-au-Prince.

Il primo ministro, un neurochirurgo, ha ignorato le richieste di dimissioni e non ha commentato quando gli è stato chiesto se ritenesse sicuro tornare a casa. Venerdì ha firmato accordi reciproci con il presidente keniota William Ruto per cercare di salvare il piano di dispiegamento della polizia keniota ad Haiti. A gennaio l’Alta Corte del Kenya aveva stabilito che il dispiegamento proposto era incostituzionale, in parte perché l’accordo originale mancava di accordi reciproci tra i due paesi.