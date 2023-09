E’ morto Fernando Botero, aveva 91 anni: celebre per le sue voluminose figure umane

E’ morto all’età di 91 anni il celebre scultore e pittore colombiano Fernando Botero, conosciuto per le voluminose figure umane rappresentate nelle sue opere. La notizia è stata confermata dal quotidiano colombiano ‘El Tiempo‘, che definisce Botero come “l’artista colombiano più grande di tutti i tempi”. L’artista colombiano si è spento nella sua abitazione del principato di Monaco.

Chi era Fernando Botero

Pittore, scultore, disegnatore, era nato a Medellìn. Le sue opere erano riconosciute in tutto il mondo per i suoi soggetti per così dire “voluminosi“, come li aveva definiti lui stesso. I suoi lavori hanno conquistato le istituzioni culturali di tutto il mondo e i collezionisti pagano milioni di dollari per le sue opere. Nel 2022 la scultura Uomo a cavallo è stata venduta da Christie’s a New York per 4,3 milioni di dollari, prezzo record per una opera dell’artista colombiano.

“L’opera di Botero è immortale – scrive il giornale colombiano El Tiempo – E’ stato colui che ha spinto l’arte nazionale colombiana negli scenari internazionali più importanti del mondo”. La Colombia lo ha celebrato da tempo già in vita: come sottolinea il quotidiano colombiano, Bogotà gli ha intitolato un museo dedicato alla sua arte, mentre a Medellín esiste un enorme parco in cui i turisti arrivano a farsi le foto con le sue sculture.

Il cordoglio di Juan Manuel Santos

L’ex presidente della Colombia, il premio Nobel per la Pace Juan Manuel Santos, è stato fra i primi a commentare la notizia su X: “Sempre generoso con il suo Paese, grande amico e appassionato costruttore di pace” lo ha definito. Botero, come noto, ha vissuto a lungo anche a Pietrasanta, in Versilia.