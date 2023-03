Nati due gemelli da embrioni congelati 30 anni fa. La mamma ha “solo” tre anni di più

Embrioni di trent’anni. Due gemelli, nati da poco, sono stati concepiti in realtà 30 anni fa. I loro embrioni sono stati congelati nel 1992 e ceduti nel 2022 a una coppia che li ha dati poi alla luce. La mamma, che ha 34 anni, avrebbe solo tre anni in più dei suoi figli generati dai due embrioni di trent’anni.

Embrioni di trent’anni gemelli, nati da mamma più grande di soli 3 anni

Gli embrioni dei due gemelli erano stati congelati nell’aprile del 1992. I genitori biologici dei bambini, che sono rimasti anonimi, dopo aver fatto la fecondazione in vitro hanno donato i loro embrioni rimanenti al “National Embryo Donation Center“. L’organizzazione non profit cristiana, che offre trasferimenti di embrioni congelati solo a coppie eterosessuali sposate da almeno tre anni, li ha conservati in azoto liquido insieme a migliaia di altri embrioni.

Secondo il Nedc, che è un’organizzazione privata di ispirazione religiosa, si tratta probabilmente di un nuovo record dopo il caso di Molly Gibson, nata nel 2020 da un embrione congelato per quasi 27 anni. In una dichiarazione, l’ente ha espresso l’auspicio che la notizia “incoraggi altri a sperimentare le benedizioni dell’adozione di embrioni”. A oggi ,i due nuovi nati sono già i gemelli più vecchi del mondo.