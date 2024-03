Nude, praticamente, vestite o meglio parzialmente coperte di nastro adesivo, una squadra di modelle ha sfilato per la sfilata del Black Tape Project alla settimana della moda di New York. Hanno sfilato per la prima volta in passerella nel 2018, lasciando il pubblico scioccato quando con il nastro sono stati realizzati polsini e cavigliere, così come copricapezzoli e perizomi. Quest’anno, garantisce il Sun, una nuova serie di modelle ha affrontato lo spettacolo con ancora meno nastro adesivo sulla loro modestia. VIDEO e FOTO a questo link.

E una delle modelle che hanno sfilato in passerella quasi nude, indossando solo nastro adesivo, ha parlato del sostegno di suo padre che l’ha incoraggiata.

Savannah Suarez, del New Jersey, che lo ha fatto per la terza volta quest’anno e ha rivelato che è stato suo padre a farle venire per primo l’idea.

“Mio padre aveva visto uno degli articoli usciti sulla Miami Swim Week qualche anno fa e me lo mandò dicendomi: ‘Se avessi questa opportunità, lo faresti?'”. Suarez afferma che all’inizio era riluttante a partecipare a causa dei “termini negativi” associati all’aspetto audace. Tuttavia, i suoi genitori l’hanno aiutata a cambiare idea.

“Mi sono davvero seduto per un secondo e ne ho parlato con i miei genitori che sono il mio più grande supporto, e ho pensato, ‘Aspetta, mostra la stessa quantità di pelle di un bikini, non c’è niente di diverso oltre al fatto che è nastro adesivo’ ‘”.

E il suo papà “dalla mentalità aperta” è andato anche a vedere il suo primo spettacolo, mentre la mamma ha assistito al secondo.

“So che è raro. Ogni volta che dico a qualcuno che mio padre è venuto al mio spettacolo, mi dicono: “Tuo padre è venuto?!” Ma non lo farei in nessun altro modo. Sono molto grato”, ha detto.

Il Black Tape Project è il frutto dell’ingegno di Joel Alvarez, l’autodefinito “re del nastro”. Suarez ha detto che realizza i suoi progetti “sul momento”.

Ha detto che ogni donna riceve un “p***y patch”, che è un “pezzo di nastro adesivo che metti tu stesso nella tua area privata”. Per fortuna, non fa male rimuovere il nastro dopo la passerella. Ha aggiunto che usano olio e lozione prima dello spettacolo, il che aiuta con il dolore quando arrivano a togliere il nastro. Tuttavia, se sei “più peloso” può farti più male.