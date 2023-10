“Shalom” ha detto al miliziano i Hamas la donna ostaggio rilasciata lunedì: è una donna di 85 anni, Yocheved Lifschitz, attivista israeliana pro palestinese, catturata nel raid dei terroristi al confine con Gaza. “Ho passato l’inferno”, ha detto Yocheved Lifschitz, ma ha avuto la forza di invocare la parola pace salutando il suo rapitore.

Yocheved Lifschitz è una nonna di 85 anni, rilasciata lunedì da Hamas dopo due settimane di prigionia. La signora Lifschitz e suo marito sono stati rapiti da uomini armati di Hamas in moto e portati in una “ragnatela” di tunnel sotto Gaza, ha detto.

Yocheved Lifschitz, l’attivista israeliana per la pace saluta con Shalom il suo guardiano

Sembra un paradosso perché è una attivista per la pace. Ha descritto di essere stata colpita da bastoni durante il viaggio, ma ha detto che la maggior parte degli ostaggi sono stati “trattati bene”. È stata liberata insieme a un’altra donna, Nurit Cooper, 79 anni, lunedì sera. Scrive Sarah Fowler di Bbc News Immagini straordinarie mostrano la nonna che stringe la mano a un uomo armato di Hamas, pochi secondi prima di essere consegnata alla Croce Rossa Internazionale al valico di Rafah tra Gaza e il vicino Egitto.

“Shalom”, ha detto all’uomo armato, la parola ebraica per pace. La signora Lifschitz è stata rapita, insieme al marito Oded, dal kibbutz Nir Oz, nel sud di Israele, il 7 ottobre. Non è stato rilasciato. Era mattina presto quando Hamas ha attaccato il loro kibbutz, massacrando la piccola comunità. Si ritiene che un residente su quattro sia stato ucciso o rapito, compresi molti bambini.

Intervenendo in una conferenza stampa dall’ospedale Ichilov di Tel Aviv, poche ore dopo il suo rilascio, la signora Lifschitz ha spiegato cosa è successo dopo il suo rapimento. Ha detto di essere stata colpita con dei bastoni durante il viaggio verso Gaza e di aver riportato contusioni e difficoltà respiratorie.

Sua figlia, Sharone Lifschitz, che ha contribuito a tradurre ai giornalisti il calvario di sua madre, ha detto che l’85enne è stata costretta a camminare per alcuni chilometri su terreno bagnato. Sharone ha detto che sua madre è stata portata in “un’enorme rete di tunnel sotto Gaza che sembrava una tela di ragno”.

I 25 ostaggi presi nel tunnel

La signora Lifschitz ha detto che era tra i 25 ostaggi presi nei tunnel e dopo diverse ore, cinque persone del suo kibbutz, inclusa lei stessa, sono state portate in una stanza separata. Lì ognuno di loro aveva una guardia e accesso a un paramedico e un medico. Ha descritto le condizioni pulite all’interno, con materassi sul pavimento su cui dormire.

Un altro prigioniero rimasto gravemente ferito in un incidente motociclistico mentre si recava a Gaza è stato curato da un medico. “Si assicuravano che non ci ammalassimo e avevamo un medico con noi ogni due o tre giorni.” Ha anche detto che avevano accesso alle medicine di cui avevano bisogno e che c’erano donne che conoscevano “l’igiene femminile”. Mangiavano lo stesso cibo – pane pitta con formaggio e cetriolo – delle guardie di Hamas, ha aggiunto sua figlia Sharone.

Alla domanda di un giornalista sul perché avesse stretto la mano all’uomo armato, la signora Lifschitz ha detto che i sequestratori l’avevano trattata bene e che gli altri ostaggi erano in buone condizioni. Sharone ha detto di non essere rimasta sorpresa dal gesto di sua madre: “il modo in cui se n’è andata, poi è tornata e ha detto grazie è stato davvero incredibile per me. È così lei”, aveva detto in precedenza alla Bbc.

La signora Lifschitz e suo marito sono noti attivisti per la pace

La signora Lifschitz e suo marito Oded, 83 anni, sono noti attivisti per la pace che, secondo le loro famiglie, hanno aiutato a trasportare i malati da Gaza agli ospedali in Israele. Oded è un giornalista che lavora per decenni per la pace e i diritti dei palestinesi, ha detto Sharone alla BBC. Secondo l’Unione Nazionale dei Giornalisti, lavorava per il quotidiano Al Hamishmar e fu tra i primi giornalisti a riferire del massacro in due campi profughi palestinesi a Beirut nel 1982.

“Parla bene l’arabo, quindi può comunicare molto bene con la gente del posto. Conosce molte persone a Gaza. Voglio pensare che starà bene”, dice Sharone. In totale, quattro ostaggi sono stati rilasciati, dopo che due americane-israeliane, madre e figlia Judith e Natalie Raanan, sono state liberate venerdì. Israele afferma che più di 200 persone sono ancora tenute in ostaggio. Si ritiene che tra loro ci sia anche il marito di Nurit Cooper, liberata anche lei lunedì notte.