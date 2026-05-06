In occasione degli Internazionali di tennis, Novak Djokovic si è allenato sulla terra rossa nel centro di Roma, infiammando il pubblico con un allenamento speciale nel campo allestito in Piazza del Popolo. In una staffetta organizzata per l’occasione, il tennista serbo, vincitore di 24 tornei singoli maschili del Grande Slam, si è alternato nel pomeriggio di ieri al greco Stefanos Tsitsipas. Dopo l’allenamento, per la gioia di tutti i presenti, Djokovic si è fermato per firmare autografi su palline da tennis, magliette e poster. Il video del suo allenamento è stato pubblicato sui social da Radio Globo.