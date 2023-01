Pakistan, smantellata rete che trafficava organi: reni venduti a 3600 euro

Tutto è stato scoperto quando un 14enne, scomparso da settimane è stato trovato morto in un laboratorio sotterraneo ed è stato poi scoperto che gli era stato asportato un rene. Una rete che trafficava organi in Pakistan è stata smantellata.

La rete

I trafficanti adescavano le loro giovani e vulnerabili vittime con la promessa di lavori redditizi, prima di espiantare alcuni organi – soprattutto reni – che vendevano fino a 900.000 rupie (3.600 euro). “Solo dopo averlo rintracciato abbiamo scoperto che dietro la scomparsa del ragazzo c’era un’operazione di traffico di organi”, ha detto Rehan Anjum, portavoce della polizia della provincia centro-orientale del Punjab. “Il ragazzo ci ha detto che quando si è svegliato c’era un uomo arabo su una barella accanto a lui, quindi pensiamo che la maggior parte dei clienti siano stranieri”, ha aggiunto, aggiungendo che sei persone sono state arrestate.

Le strutture clandestine

Le vittime sono state portate in un laboratorio clandestino per il trapianto di organi a Rawalpindi, vicino alla capitale Islamabad. Queste strutture clandestine in Pakistan generalmente non dispongono delle attrezzature mediche e delle competenze necessarie per il trapianto e in passato i pazienti sono morti per complicazioni. La polizia non ha ancora trovato i medici coinvolti nell’operazione. Nel 2010 il Pakistan ha vietato il traffico di organi umani, punibile fino a 10 anni di carcere.