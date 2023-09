Passeggero ha diarrea in volo, aereo torna indietro per “rischio biologico”

Un aereo della Delta Airlines, partito da Atlanta per Barcellona, ​​è stato costretto a tornare indietro a causa di un caso di diarrea di un passeggero. La compagnia aerea ha spiegato che lo stesso comandante ha classificato la situazione come “rischio biologico” e ha parlato con la torre di controllo per chiedere il permesso e ritornare all’aeroporto di partenza. Dopo il ritorno ad Atlanta, diversi dipendenti hanno disinfettato l’aereo per ore.

Passeggero ha diarrea in volo, aereo torna indietro

“È un problema di rischio biologico”, ha detto uno dei piloti alla torre di controllo chiedendo di poter tornare indietro. “Abbiamo un passeggero che ha avuto la diarrea per tutto il viaggio in aereo, quindi loro (Delta) vogliono che torniamo ad Atlanta”. Il volo del 1 settembre – ha raccontato El Mundo – era già partito da Atlanta con due ore di ritardo, ma è arrivato solo fino alla Virginia prima di tornare verso la Georgia.

Lo stesso aereo, dopo la pulizia, è stato poi utilizzato per portare i 336 passeggeri a Barcellona con una partenza non programmata da Atlanta intorno alle 3 del mattino del 2 settembre. Alla fine, il volo Delta 194 è arrivato a Barcellona solo alle 17 di sabato, con più di otto ore di ritardo.