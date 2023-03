Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore generale dell’Oms, ha annunciato che la pandemia Covid, entro la fine del 2023, non sarà più un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale.

Nel 2023 finisce la pandemia di Covid?

“Non abbiamo ancora raggiunto questo punto chiave della pandemia”, ha spiegato Ghebreyesus durante la conferenza stampa, ma siamo in una “posizione decisamente migliore” rispetto a qualsiasi altro momento di questi tre lunghi anni di convivenza col virus.

La fine della pandemia di Covid è dunque vicina, e le autorità sanitarie si lanciano in dichiarazioni ottimistiche sulla chiusura di questo nero periodo per tutta l’umanità.

Il mistero sull’origine

Ci sono ancora troppo interrogativi che continuano a rimanere senza risposta e che riguardano l’origine del Covid al mercato di Wuhan. Il direttore generale ha sottolineato che la comunità internazionale e l’Oms continuano a chiedere trasparenza nella condivisione dei dati da parte della Cina.

Pechino dovrebbe condurre le “indagini necessarie” e poi rendere pubblici i risultati. Si tratta di un “imperativo sia morale che scientifico“, secondo il numero uno dell’Oms. Capire come si è evoluto e si è diffuso il coronavirus, diventando un pericolo per gli esseri umani, è infatti di vitale importanze per prevenire nuove pandemie.

Come ha spiegato il direttore generale, sono spariti dei dati in precedenza condivisi dagli scienziati cinesi nel database di sequenze virali Gisaid. Caricati dal Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, si riferivano a dei campioni prelevati al mercato di Huanan, nella città di Wuhan, nel 2020. Pur non fornendo una risposta definitiva all’origine del coronavirus, tali informazioni potrebbero essere di vitale importanza per avvicinarci alla soluzione del mistero.