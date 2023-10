Un meme su Gaza provoca la reazione del Governo israeliano contro la supermodella Gigi Hadid, il meme è stato etichettato come antisemita. Gigi Hadid è figlia di un palestinese che ora fa l’immobiliarista.

Gigi Hadid è stata criticata dal governo israeliano dopo aver pubblicato un post a sostegno del popolo palestinese sulla sua storia di Instagram che recitava: “Non c’è nulla di ebraico nel trattamento dei palestinesi da parte del governo israeliano”.

“Condannare il governo israeliano non è antisemita e sostenere i palestinesi non significa sostenere Hamas”.

Il governo israeliano ha subito replicato alla posizione della Hadid: “Non c’è nulla di valoroso nel massacro di israeliani da parte di Hamas. Condannare Hamas per quello che è (ISIS) non è anti-palestinese e sostenere gli israeliani nella loro lotta contro i terroristi barbari è la cosa giusta da fare”.

L’account dello Stato di Israele ha poi indirizzato i commenti alla Hadid in modo specifico, taggando il suo account e scrivendo: “Hai dormito nell’ultima settimana?. O ti sta bene chiudere un occhio sui bambini ebrei che vengono macellati nelle loro case? Il tuo silenzio è stato molto chiaro sulla tua posizione. Ti vediamo”.

Il governo israeliano ha postato una foto orribile del pavimento macchiato di sangue di una bambina uccisa a sangue freddo dai terroristi di Hamas.

Se non condanni questo le tue parole non significano NULLA”, ha scritto l’account, taggando nuovamente Hadid.

In realtà, l’unica menzione del termine antisemita avviene quando afferma che essere a favore della Palestina non significa essere antisemiti.

Il terrorizzare persone innocenti non è in linea con il movimento “Palestina libera” e non porta alcun beneficio”, ha scritto.

La sorella minore di Gigi, Bella Hadid, non si è ancora espressa sull’attacco terroristico a Israele che ha riportato lo Stato ebraico a scontrarsi con il suo vicino ostile.

In passato, tuttavia, Bella è stata schietta nel sostenere la causa palestinese.

Nel giugno del 2022 ha postato sul suo Instagram: ‘Non permetterò mai a nessuno di dimenticare la nostra bellissima Palestina, o il nostro bellissimo popolo’.

Ogni giorno vorrei poter tornare indietro nel tempo, a quando ero bambina, per poter iniziare a lottare per la Palestina prima”, ha continuato. Per la mia famiglia, per i miei anziani, per la nostra storia e per il popolo palestinese che vive ancora oggi in questa infida, estenuante e dolorosa occupazione”.

Nella primavera del 2021, quando i palestinesi hanno iniziato a lanciare razzi indiscriminatamente verso Israele a causa di un disaccordo con la posizione del governo israeliano sugli alloggi palestinesi a Gerusalemme Est, Bella ha condiviso un post della sorellastra maggiore:

Io e le mie sorelle parliamo ogni giorno in una chat di gruppo. Soprattutto della Palestina e di tutto ciò che accade. È così difficile esprimere a parole quello che provo”.

Aggiungendo i pensieri della sorella Alana Hadid, Bella ha scritto: “Sento il dolore dei miei antenati. Piango per loro. Piango per i miei fratelli e sorelle palestinesi, che ora si sentono insicuri e spaventati. Tutto questo deve finire, non c’è spazio per questo nel 2021!!!! Mia sorella [Alana] ha descritto perfettamente come mi sento oggi. Siamo orgogliosi [di essere] palestinesi e stiamo dalla parte della Palestina”.

All’indomani del massacro di Hamas, il padre, Mohamed Hadid, ha postato su Instagram una dichiarazione che incolpava Israele dell’inimmaginabile e sanguinoso attacco terroristico palestinese.

“Bibi e il governo di estrema destra di questo Stato sionista sono responsabili al 100% della creazione di questa massiccia escalation tra occupati e occupanti”, ha scritto, mostrando una foto del ministro della Sicurezza nazionale israeliano di estrema destra e favorevole agli insediamenti Itamar Ben-Gvir.

Mentre molti commentatori hanno appoggiato il messaggio di Mohamed, alcuni si sono affrettati ad ammonirlo per aver pubblicato un messaggio del genere nel giorno degli attacchi di Hamas.

Per essere chiari, condanno l’uccisione e la presa di ostaggi o l’abuso, la tortura di civili. Di arabi musulmani, ebrei o cristiani”, ha scritto. E disapprovo completamente il trattamento dell’occupazione nei confronti degli occupati”.