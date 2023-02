Sesso: zero in un anno. Un americano su quattro confessa. NYT: “Have more sex, please”

Zero sesso per tutto l’anno, vivere a sesso zero. Lo confessa addirittura un americano su quattro. Uno su quattro, un’enormità. Perché nel 2020 (questo l’anno di riferimento) il 25 per cento della popolazione adulta statunitense abbia vissuto in castità non è dato sapere dalla ricerca socio-demoscopica. Rinuncia, scelta, resa, azzeramento del desiderio, impraticabilità dei rapporti sociali, nuovo culto del solipsismo, abuso di alcol e farmaci/droghe che il sesso lo sostituiscono, segnale biologico di una specie (in questo caso l’umana) che fatica a riprodursi e quindi è ai primissimi passi, primissimi, ma sulla via del declino? E come sia la vita senza sesso, anche questo nell’inchiesta, nella foto di gruppo della società americana davanti al sesso, non c’è. C’è pero probabilmente una sotto stima del fenomeno: al 25 per cento di umani a sesso zero tutto l’anno si arriva per calcolo di chi lo ammette, quindi probabilmente i senza sesso tutto l’anno sono di più.

Quale sesso in caduta libera?

E’ la grande caduta del sesso matrimoniale, è finalmente la confessione aperta del rarefarsi fino a sparire del sesso tra lungo-conviventi? Oppure sono i giovani e i giovanissimi a starne lontano dal sesso praticato, molto più di quanto non facevano i loro genitori e nonni? Il porno a piena e completa disposizione e il sesso virtuale hanno abbassato la quota di sesso vero? Stanno smettendo di fare sesso i bianchi a basso reddito che letteralmente si ammazzano di anti dolorifici e ipnotici o i neri ieri proliferi o addirittura gli ispanici? Il sesso che non si fa più abita nelle grandi metropoli o invece sta conquistando la sempre bigotta fascia della provincia americana?

Zero sesso tutto l’anno qualcuno lo sta facendo come fosse fitness dell’anima o sta diventando una sorta di pratica salutista? Fatto sta che uno su quattro… Il New York Times che pubblica i dati pubblica anche accorato appello: “Have more sex, please”. Comunque, roba da americani, qui da noi in Italia figurati se esiste chi sta un anno intero a sesso zero, qui male che vada una settimana, qui siamo italiane e italiani sempre pronti e mai renitenti al sesso. Sicuri, proprio sicuri? Se un italiano/a non facesse sesso per un anno intero o anche solo per sei mesi lo confesserebbe? Non vada via e non scrolli le spalle l’italiana/o che si racconta sempre in amore. Risponda alla domanda! Se n’è già andato/a.