Sud Africa, attacco armato a carcere: caccia a sei evasi

Caccia a sei evasi in Sud Africa. Una massiccia caccia all’uomo è in corso in Sud Africa. Un gruppo di uomini pesantemente armati ha attaccato lunedì le forze di polizia, facendo evadere sei detenuti in attesa di giudizio. Uomini che poi sono fuggiti grazie a una Mercedes e a un pick-up Toyota. L’attacco è avvenuto lungo la Vivo Road, vicino al primo bivio di Sxhoemansdal, fuori Louis Trichardt. Lo fa sapere la polizia (South African Police Services, Saps) sul suo sito. nel comunicato si precisa che l’evasione è avvenuta nella provincia settentrionale del Limpopo, al confine con Botswana, Zimbabwe e Mozambico.

Caccia a sei evasi in Sud Africa, chi sono

Il portavoce della polizia del Limpopo, Mtlafela Mojapelo, ha confermato che degli evasi, tutti originari dallo Zimbabwe, cinque erano in carcere per rapina a mano armata. Erano anche accusati di tre tentati omicidi e possesso illegale di armi da fuoco. Il sesto, era stato arrestato per furto di cavi. Il Tenente Generale Thembi Hadebe, commissario provinciale della polizia, ha ordinato la caccia ai sei evasi in tutta la provincia. Sono state coinvolte anche le forze aeree. Si è ha raccomandato alla popolazione di evitare qualsiasi contatto con gli evasi, definiti pericolosi.