Supera l’esame per la patente al 960esimo tentativo, ha speso oltre 12mila euro

Una donna di 69 anni ha superato l‘esame per la patente dopo il 960esimo tentativo. Era dal 2005 quando, l’allora 51enne, provò il test scritto per la prima volta. Dopo 780 tentativi falliti, la decisione di ritentare solo due volte alla settimana, fino a raggiungere l’obiettivo.

Esame per la patente superato dopo 960 tentativi

Per Cha Sa-soon, della Corea del Sud, è arrivato il momento della prova pratica: ha superato l’esame per ottenere la patente dopo aver provato 10 volte, il che significa che ha superato 960 esami in totale prima di ottenere finalmente la patente. Secondo i medi locali, la donna ha speso quasi 12.500 euro e non si è mai arresa perché aveva bisogno di guidare per la sua attività di vendita di ortaggi.

La Hyundai le regala l’automobile

Il suo istruttore di guida alla Jeonbuk Driving School ha detto di essersi sentito sollevato quando la sua allieva ha finalmente ottenuto la patente: “Siamo usciti tutti a fare il tifo e l’abbiamo abbracciata, regalandole dei fiori. Non avevamo mai avuto il coraggio di dirle di smettere perché continuava a presentarsi”. La donna è diventata una celebrità nazionale ed è apparsa anche in una pubblicità della Hyundai. La casa automobilistica sudcoreana le ha persino regalato un veicolo nuovo di zecca del valore di quasi 13.000 euro.