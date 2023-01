Tutti i voli Usa a terra a causa di un guasto informatico

Circa 1.162 voli in entrata o in uscita dagli Stati Uniti hanno subito ritardi, altri 94 sono stati cancellati, secondo un sito Web di monitoraggio dei voli citato dai media americani dopo il blocco a causa di un guasto al sistema informatico della Federal Aviation Administration (Faa).

Le prime notizie

In una dichiarazione alla Nbc, la Federal Aviation Administration ha affermato che “sta lavorando per ripristinare il sistema di notifica delle missioni aeree. Stiamo eseguendo i controlli finali di convalida e ripopolando il sistema. Sono interessate le operazioni in tutto il sistema dello spazio aereo nazionale. Forniremo aggiornamenti frequenti man mano che faremo progressi”.