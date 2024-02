Un medico americano di prima generazione, ispirato dal padre messicano e guaritore, è ora un medico di Denver (Colorado, Usa) che fa la differenza.

Questa è la storia di Will Mundo, 29 anni, figlio di immigrati messicani e cresciuto in un parcheggio per roulotte a Leadville. La racconta il Denver Post.

Si è un laureato all’Università del Colorado Denver ed è a metà del percorso di specializzazione nel programma di medicina d’urgenza del Denver Health.

La passione per la medicina è cresciuta con lui vedendo il padre prendersi cura della sua comunità molto povera dove la maggioranza delle persone non era assicurata ed era priva di documenti. Convinto che il padre fosse un medico, solo più tardi scoprì che non aveva mai frequentato nessuna scuola e tanto meno l’università. Era un guaritore che usava la sua conoscenza della medicina tradizionale messicana per aiutare un quartiere in difficoltà.

Mundo viveva una condizione di svantaggio ed era conscio di come le diverse provenienze fossero all’origine di disparità e di esclusione. Frequentava una scuola di base in un distretto conosciuto all’epoca per l’esiguo numero di diplomati e con punteggi nei test molto bassi.

Crescendo, Mundo ha capito di dover cambiare città e si è spostato a Vail per avere una possibilità di reale emancipazione e di trasformare il suo sogno di diventare medico in realtà.

Suostenuto dalla sua famiglia, sempre, così come dalla comunità locale, Mundo ha abbattuto il tetto di cristallo che lo voleva mantenere nello status quo dell’immigrato senza futuro.

Il giovane è diventato bagnino a 16 anni, ha imparato il primo soccorso e poi ha ottenuto il certificato di primo soccorritore in ambiente naturale e in seguito quello di tecnico sanitario di emergenza.

Mundo ha studiato alla CU Denver e si è laureato alla University of Colorado School of Medicine nel 2022.

Marie Williams, vice-cancelliere per il marketing e la comunicazione della CU Denver, ha dichiarato che Will ha ottenuto risultati straordinari grazie al duro lavoro e alla sua determinazione a dare un contributo alla famiglia e alla sua comunità ed è oggi una persona in cui molti studenti possono immedesimarsi.

È come un ambasciatore di quanto la CU Denver, tra le principali università pubbliche americane, può rappresentare per chi come lui è un americano di prima generazione cresciuto in Colorado e la prima persona della sua famiglia a frequentare l’università e a conseguire più lauree.

Secondo una ricerca del 2022 del centro studi di Washington, Pew Research Center, gli adulti ispanici sono tra gli americani che hanno poche probabilità di avere un’assicurazione sanitaria e di accedere alla medicina preventiva. Ci sono barriere come i livelli di povertà più alti rispetto ad altre comunità, in particolare tra gli immigrati recenti, difficoltà linguistiche e culturali.

Oggi Mundo è impegnato in un programma del Denver Health finalizzato ad assicurare una formazione obbligatoria linguistica agli immigrati e a lavorare con i traduttori per rendere i pazienti in grado di capire e di farsi capire dai medici, ricordando come da bambino aiutava la nonna nelle visite mediche traducendo concetti per lui incomprensibili e fallibile quindi di errori e incomprensioni.

Mundo vorrebbe in futuro lavorare in un centro traumatologico di livello 1 come il Denver Health e diventare un esempio per altri aspiranti medici latini perché, come afferma, se non lo fanno loro è probabile che nessun altro lo farà. Aumentare la rappresentanza delle minoranze nelle professioni è garanzia di cambiamento reale della realtà.

Negli Stati Uniti solo il 7% di tutti i medici e chirurghi sono ispanici a fronte del 19% circa della popolazione nazionale.

https://www.denverpost.com/2024/01/29/will-mundo-denver-health-doctor-health-equity-cu-denver-latino-health/