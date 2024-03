Una nave tutta d’oro. All’interno dell’unico superyacht al mondo in ORO 24 carati AK Royalty completo di moto d’acqua scintillante, cabina DJ e che costa 100.000 sterline a settimana ad affittarlo.

Esiste un unico super yacht al mondo rivestito d’oro 24 carati, si chiama AK Royalty e costa 100.000 sterline a settimana ad affitarlo. È di proprietà di un multimilionario della tecnologia, Aaron Fidler, e può solcare le acque con una velocità di 33 nodi. Il Sun ci accompagna nella visita.

La lussuosa imbarcazione, lunga 42 metri, è dotata di numerosi comfort per intrattenere gli ospiti.

Fidler ha dichiarato che ci sono voluti tempo, denaro ed energia per ottenere il giusto mix di polvere d’oro a 24 carati e vernice per uso marino in modo che brillasse sotto il riflesso del sole. Gli interni sono sontuosi e opulenti con un design monocromatico in bianco e nero, tappeti e cuscini di Fendi, specchi e statue di tigri d’argento in quasi tutte le stanze.

Ci sono camere da letto adatte a reali, con quattro confortevoli e spaziose suite per gli ospiti che possono ospitare fino a 12 persone.

La camera da letto principale ha un bagno privato in marmo e accessori dorati con sauna, doccia a vapore e vasca da bagno.

A bordo, un ampio spazio per socializzare, un piccolo bar, un’area barbecue, sale da pranzo esterne ed interne, un trampolino gonfiabile per 12 persone, uno scivolo d’acqua, due scooter subacquei e la possibilità di fare sci nautico, palestra all’aperto con attrezzature per pugilato e padel.

Per chi poi volesse cimentarsi nella pesca è presente un pescatore professionista e, per le immersioni, un istruttore specializzato.

Le serate tranquille possono essere trascorse guardando un film in un cinema all’aperto o rilassandosi in una vasca idromassaggio per sei persone. Per le notti più movimentate lo yacht vanta una cabina DJ con un sistema audio AV all’avanguardia.