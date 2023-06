Aereo sospetto viola lo spazio aereo di Washington provocando un’allerta. Si tratta di un Cessna, un piccolo velivolo, che ha poi avuto un incidente in Virginia in cui sono morte quattro persone. Il Cessna Citation si è schiantato contro un terreno montuoso nel pomeriggio di domenica 4 giugno, a circa 275 chilometri a sud-ovest della capitale.

Aereo sospetto sopra Washington: F-16 provocano boato sonico

Quando aveva smesso di rispondere alle comunicazioni, due jet da combattimento F-16 lo avevano inseguito temendo che si potesse dirigere sulla Casa Bianca provocando un boato sonico che si è sentito in tutta l’area della capitale americana. Secondo i media Usa, l’aereo era decollato da Elizabethton, nel Tennessee, ed era diretto all’aeroporto di Long Island (New York). Il sito web di monitoraggio dei voli Flightradar24 ha però indicato che l’aereo ha invertito la rotta dopo aver sorvolato Long Island tornando verso sud sopra Washington e la Virginia.

Morte le quattro persone che erano a bordo

Le vittime non sono ancora state identificate, ma l’aereo era registrato con la società della Florida Encore Motors. Il proprietario John Rumpel ha detto al Washington Post che a bordo c’erano sua figlia, una nipotina e la tata, oltre il pilota. “La mia famiglia se n’è andata, mia figlia e mia nipote”, ha scritto la moglie di Rumpel su Facebook. La vittima è stata identificata dal Daily Mail come Adina Azarian, 49 anni, il cui profilo LinkedIn la indica come agente immobiliare a East Hampton. Già nel 1994, John e Barbara Rumpel avevano perso un’altra figlia, Victoria, morta a 19 anni in un incidente subacqueo. Rumpel, anche lui pilota, ha spiegato al New York Times che sua figlia e sua nipote stavano tornando a casa dopo avergli fatto visita in North Carolina, e ha suggerito che l’aereo potrebbe aver perso la pressurizzazione.