Alice Morsanutto, studentessa di 17 anni, è stata travolta e uccisa da un’auto mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l’avrebbe portata a scuola. Di lì a pochi istanti, infatti, la ragazza sarebbe salita sull’autobus diretto a Udine, dove frequentava il Liceo Artistico Sello. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 6.30 a Precenicco, in provincia di Udine, a circa 200 metri dall’abitazione della ragazza.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, la studentessa stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali, quando è stata investita, per cause in corso di accertamento, da un veicolo guidato da un giovane, che si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi. Sul posto è poi intervenuto il personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg, che è stato supportato dai vigili del fuoco. Il padre della giovane è accorso in strada quando ha sentito le sirene dell’ambulanza e l’elisoccorso atterrare in zona.

Giunti sul posto, gli operatori hanno tentato disperatamente di rianimare la ragazza. Per lei, però, non c’era più nulla da fare. Il fratello gemello della vittima aveva invece preso una corriera pochi istanti prima che la sorella venisse investita. Sul posto anche i carabinieri, che con i rilievi ricostruiranno la dinamica esatta dell’incidente.