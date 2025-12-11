Ventiquattro milioni per un appartamento da 600 metri quadri, più 100 di terrazzo in centro a Milano. Questa la cifra record di una transazione curata da Lionard Luxury Real Estate, come riferito da Milano Finanza. L’appartamento si trova in via dell’Orso, che delimita il quadrilatero tra via Broletto, via Brera, piazza della Scala e piazza Cordusio.

Una cifra record che ha fatto il giro delle testate nazionali, generando molti commenti fra gli utenti dei social, che, va detto, non sono sempre da demonizzare, perché in molti casi offrono ottimi spunti di riflessione. E così, uno di loro ricorda come la banana ‘attaccata al muro’ di Cattelan sia stata venduta all’asta per 6,2 milioni di dollari. (Poi, l’opera ‘Comedian’ è pure finita in bocca al miliardario Justin Sun, che se l’è mangiata).

Insomma, almeno il primo acquirente ha comprato un bene che resta, ma forse a Sun interessava più che altro passare alla storia per il gesto più assurdo di sempre. Non sappiamo quanto protagonismo ci sia anche nell’acquisto della casa a Brera da parte del suo compratore, certo è che la gente “comune” può solo fare da spettatrice. Resta una domanda: qual è il limite in tutta questa spettacolarizzazione del lusso? L’impressione è che nessuno ci stia più pensando…Forse, un po’ di quel sano “low profile” non guasterebbe ogni tanto.