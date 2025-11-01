Si è fermato l’automobilista che questa mattina, intorno alle sei, ha travolto e ucciso un 25enne mentre, sulla statale 16 all’altezza di Bari-Palese, stava prestando aiuto a un’auto uscita fuori strada.

La sua posizione è al vaglio degli agenti della polizia locale di Bari che indagano sull’incidente. L’utilitaria di colore scuro che guidava è stata sequestrata e, come da prassi, l’uomo è stato sottoposto ai test utili a capire se avesse assunto droghe o alcolici prima di mettersi alla guida.

Il 25enne e un suo amico investiti

Secondo quanto emerso finora, la vittima, originaria di Bitonto, stava rientrando a casa con alcuni amici. Il gruppo, dopo aver notato l’auto fuori strada, si è fermato. Il 25enne e un suo amico sono scesi dall’auto e sono stati investiti.

Per la vittima nulla hanno potuto i soccorritori del 118. Il ferito invece è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Bari. Non si esclude che la procura di Bari, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, possa disporre l’autopsia.