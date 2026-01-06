Stava partecipando a una gara tra mangiatori di anguria, ma alla fine la competizione si è conclusa in tragedia per un uomo brasiliano di 37 anni, morto soffocato sotto gli occhi della moglie. La tragedia è avvenuta in un resort di São Pedro lo scorso 11 dicembre, ma la vicenda è emersa sui media internazionali solo nelle ultime settimane.

Nonostante il personale del resort e alcuni ospiti siano subito intervenuti, praticando il massaggio cardiaco sull’uomo, il 37enne non ce l’ha fatta. Il concorrente, padre di quattro figli, è stato trasferito d’urgenza in ospedale, dove i medici non hanno potuto fare altro constatare la morte per “asfissia fisica causata da ostruzione delle vie respiratorie”. Secondo la moglie della vittima, i soccorsi non sarebbero stati all’altezza della situazione e ha reso noto di voler sporgere denuncia. Il resort ha fatto sapere che “l’ospite è stato trasportato rapidamente in ospedale ancora vivo, dove purtroppo è deceduto”.