Una favola di ferragosto che è realtà: Antonella, 70 anni, ha attraversato a nuoto il Po per amore.

È scesa in acqua per essere più vicina al marito “Aldi” le cui ceneri sono state disperse tempo fa nel Grande Fiume.

Ha detto dopo l’impresa: “Volevo sentirmi più vicina alla persona che ho sempre amato, le sue ceneri sono qui”. Missione compiuta. Applausi ed emozioni, lacrime di gioia e tanti Amarcord.

La notizia sta facendo il giro del web. Fioccano i commenti e tutti sottolineano il cuore e il coraggio di “nonna Antonella”. Attraversare il Po sfidando le sue tremende correnti è alquanto pericoloso. Anche d’estate benché il fiume (all’apparenza) abbia meno vigore. Tuttavia è sempre insidioso per non dire subdolo, ingannevole; addirittura infido.

DALL’EMILIA ALLA LOMBARDIA A NUOTO SUL PO

Una traversata epica dalla sponda emiliana di Luzzara ( il paese di Zavattini) alla sponda lombarda di Cizzolo (Viadana); andata e ritorno in 40 minuti, tempo condizionato in particolare proprio dalle correnti.

Antonella ha abbandonato la sua osteria che si trova sulla sponda del grande fiume a Riva di Suzzara (al confine con Luzzara) e senza alcun indugio si è tuffata. Accanto a lei un amico in canoa pronto ad intervenire in caso di necessità.

Antonella Manfredini ha spiegato: “La prudenza non è mai troppa e per questo abbiamo deciso di avere una protezione. Ce l’ho fatta. Ho portato a termine la mia traversata. L’acqua del Po era abbastanza caldina ma pulita. Sì, è stata una bella esperienza che ricorderò sempre. Ho sempre amato il nuoto”, ha confidato al Resto del Carlino.

E poi: “Al mare o al lago ho sempre nuotato molto per passione, senza alcuna pretesa di competizione. L’unico mio dubbio era legato alla fatica fisica. Non ero sicura di potercela fare”.

COSTUME E GIUBBINO SALVAGENTE

Antonella si è preparata bene. Ha indossato il costume e sopra un giubbino salvagente. Sì è tuffata al tramonto di Ferragosto dall’attracco situato sulla sponda emiliana di Luzzara, poi a bracciate ha raggiunto la sponda opposta ed è tornata indietro.

Sulla spiaggia ha disegnato il nome del marito Aldi tra un tifo da stadio. È subito tornata al lavoro nella sua osteria dal nome che è tutto un programma: Argento vivo. Un nome che evoca vivacità, energia, irrequietezza. Le caratteristiche di nonna Antonella.