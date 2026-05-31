L’inflazione sta incidendo anche sulla vita sentimentale negli Stati Uniti, dove sui social e nei media si parla sempre più spesso di “date-flation”, termine che unisce appuntamento e inflazione. L’aumento generale dei prezzi non risparmia le uscite romantiche, che diventano sempre più costose.

Lo studio

Secondo uno studio di Bmo Financial Group, riportato da Cnbc, i Millennials spendono in media 252 dollari per un appuntamento, considerando non solo cena o aperitivo, ma anche benzina, abbigliamento, trucco e preparazione personale.

Il fenomeno cresce più velocemente dell’inflazione generale e sta già modificando le abitudini: circa la metà degli americani dichiara di uscire meno spesso o di preferire soluzioni più economiche.

Bmo rileva che i Millennials sono la fascia con la spesa più alta e l’aumento maggiore su base annua, passati da 191 a 252 dollari.

Seguono la Gen Z con 205 dollari contro 194 del 2025, la Gen X a 173 dollari e i Baby Boomer a 126 dollari, con incrementi più contenuti.