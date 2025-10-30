Una drammatica vicenda ha sconvolto la città di San Paolo, in Brasile, dove un bambino di soli nove anni ha ucciso la madre con una coltellata all’addome durante una lite domestica. La vittima, Caline Arruda Dos Santos, 37 anni, è stata colpita mortalmente nella casa del compagno, dove si trovava insieme ai suoi due figli.

Secondo una prima ricostruzione riportata dal quotidiano The Sun, tutto sarebbe iniziato quando la donna ha chiesto al figlio più piccolo di smettere di giocare in strada e di rientrare in casa. Il bambino avrebbe reagito con rabbia, e tra i due sarebbe nata una discussione accesa. Nonostante la presenza del fratello maggiore, 19enne, la lite è degenerata: il piccolo si sarebbe diretto in cucina, afferrando un coltello e colpendo la madre all’improvviso.

I vicini, accorsi dopo aver sentito le urla, hanno tentato di soccorrerla. Caline, in un estremo atto d’amore, avrebbe detto al figlio: “Vieni qua, non ce la farò, lasciati abbracciare”, prima di cadere a terra, ferita mortalmente.

Le indagini e il destino del bambino

Trasportata d’urgenza in ospedale, Caline Arruda Dos Santos non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate. Gli investigatori brasiliani stanno ora cercando di ricostruire con precisione l’esatta dinamica dei fatti, mentre il caso ha sconvolto l’intera comunità locale.

Il bambino, secondo quanto riferito dai parenti, “non si rende conto di ciò che ha fatto”. In Brasile, infatti, i minori di 12 anni non sono imputabili penalmente, e per questo il piccolo è stato affidato temporaneamente a un familiare in attesa che le autorità decidano sulla struttura protetta che potrà accoglierlo.